Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Bu en hayırlı geceye 1 haftadan az süre kaldı ve İslam alemi tam tarihi öğrenmeye çalışıyor. Sıklıkla sorulan soru: Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. günü idrak edilirken bu yıl Kadir Gecesi miladi takvime göre 19 Mayıs'a denk geliyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020