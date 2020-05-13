13.05.2020 - 09:22 |
Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayı bir birer birer geride kalırken Kadir Gecesi ise yaklaşıyor. 1000 aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek gün iple çekilirken 'Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?' sorusu bir hayli artmış durumda... İşte Kadir Gecesi tarihi...
Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Bu en hayırlı geceye 1 haftadan az süre kaldı ve İslam alemi tam tarihi öğrenmeye çalışıyor. Sıklıkla sorulan soru: Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. günü idrak edilirken bu yıl Kadir Gecesi miladi takvime göre 19 Mayıs'a denk geliyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020