Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesinin önemi ve dinimizdeki yeri nedir?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesinin bu yıl hangi güne denk geldiği müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde 11 günün geride kalmasının ardından vatandaşlar Kadir Gecesi ne zaman hangi güne denk geliyor sorusuna yanır aramaya başladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

KADİR GECESİNİN DİNİMİZDEKİ YERİ

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Görüldüğü üzere bu ayette, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran-i Kerimin indirilmesi, insanlığın hidayetine bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam ve değer taşır.

Peygamberimiz (sav) bir hadisi şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanabilmelerine karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiğini bildirmektedir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

19 Mayıs gecesi Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.