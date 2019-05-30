Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?

Kadir Gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, nasıl ibadet edilir , hangi dualar okunur araştırıyor. Müslüman alemi için en önemli gece olan Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi çok büyüktür. Bu yüzden islam alemi bu gecede ibadet eder. İşte Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler...

KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.



Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.