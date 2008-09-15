Kalabalık ailelere ‘özel pide’

7 ekmek yerine bir ekmek olarak çıkarılan duble pideler büyük ilgi gördü. Fırıncı Eyüp Akın, “Muş’ta birçok aile kalabalıktır. Başlıca yiyeceği ise ekmektir. Bu nedenle ramazan ayında taşınması kolay olan 1400 gramlık duble pideler üretmeye başladık” dedi.

Ramazan pidelerinin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan fırıncı Eyüp Akın, dev pideleri özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiğini söyledi. İsteğe göre susamlı ve yumurtalı olarak hazırlanan pidelerin 4 bazen de 6 ekmekten oluştuğunu söyleyen Akın, ekmeklerin 3 ila 4.5 YTL arasında satıldığını dile getirdi. Dev pidelerin 10 kişiyi rahatlıkla doyurabileceğini söyleyen Akın, “Muş’da bir aile en az 7 kişiden oluşuyor. Biz de bunu düşünürek dev pideler yapmaya başladık. Tek sorunumuz pideleri taşıyacak büyüklükte poşet bulamamak” dedi.