Kalbiniz ramazanda yorulmasın!

Ramazan ayında bu hataları yapmayın!



1. Hata: İftardan sonra halı sahada spor yapmak



Spor yapmak, özellikle zengin ramazan sofralarında karnını doyurmuş olan sağlıklı kişilerde bile kalp krizi, ritim bozuklukları veya bayılma gibi olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Kalp hastalarının ise ayrıca dikkat etmeleri gerekiyor. çünkü kalp damarları tıkalı olan bir kişide, kalbe giden kan miktarı zaten az oluyor. Yemek sonrası kanın bir miktarı sindirim sistemine doğru yer değiştireceği için bu miktar daha da azalıyor. Buna ek olarak kalbin kan ihtiyacını kat kat artıran futbol gibi ağır sporlar yapılırsa, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ritim bozukluklarına bağlı çarpıntı gelişebiliyor. Hatta kişi hayatını bile kaybedebiliyor.



2. Hata: İftarda mideyi tıka basa doyurmak



İftarda mideyi tıka basa doyurmak, kanın sindirim sistemine hücum etmesine neden oluyor. Bu da kalbe ve beyne giden kanın nispeten azalmasına, bunun sonucunda da göğüs ağrısına, hatta bayılmalara yol açabiliyor. Ayrıca diyafram dolu mide kalbe baskı yapacağı için ritim bozukluklarını da tetikleyebiliyor.



3. Hata: Düzenli sıvı tüketmemek



Düzenli sıvı tüketimi, özellikle sıcak mevsimlerde son derece önemli. Kalp damar hastaları çeşitli nedenlerle zaten idrar söktürücü ilaçlar kullanıyorlar. Buna ek olarak sıvı almadıkları takdirde böbrekleri yeterince kanlanamayacağı için böbrek yetmezliği gelişme riski oluşuyor. Ayrıca sıcak havalarda sıvı ve tuz kaybı artıyor. Bunun sonucunda kan basıncı düşebiliyor ve bu durum bayılmayla sonuçlanabiliyor.



4. Hata: Su yerine gazlı, tuzlu veya şekerli meşrubat içmek



İftarda yemeğe başlamadan önce 1 veya 2 bardak su içmek gerekiyor. Tüm gün kaybedilen sıvının yerine konulması ve doygunluk hissinin oluşması bakımından bu çok önemli. Gazlı içecekler ise diyaframın kalbe bası yapmasına, bunun sonucunda da ritim bozukluklarına ve nefes darlığına neden olabiliyor. Tuzlu içecekler de kan basıncında yükselmelere yol açabiliyor. Şekerli içecekler ise kan şekerinde oynamalara neden olup, metabolizmasının bozulmasına yol açıyor.



5.Hata: Sebze yerine et ve hamur işi ağırlıklı beslenmek



Tüm gün uzun süredir istirahat eden sindirim sistemine aniden yüklenmek hem metabolizmayı hem de kan dolaşımını olumsuz etkiliyor. Bu da kan basıncı değişikliklerine bağlı istenmeyen akut kalp olayları ile sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla sindirimi nispeten daha kolay olan sebze türü besinleri, özellikle kırmızı et ve hamur işi gıdalara tercih etmek gerekiyor.



6. Hata: İftar sonrasında bolca şarküteri ürünleri ve hamur işi gıdalara yer vermek



İftar sofrasında salam, sucuk ve pastırma gibi ürünleri tercih etmek, gereksiz yere tuz tüketmek özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastalarını olumsuz etkiliyor. Hipertansif krizi (kan basıncının hayatı tehdit edici şekilde yükselmesi sonucu oluşan durum), kalp krizi, akciğer ödemi gibi ciddi tablolara neden olabiliyor. Yine şekerli ve hamur işinden zengin gıdalar tüketmek, özellikle diyabet hastalığı olanlarda şeker koması gibi olumsuzluklar oluşturabiliyor.



7. Hata: Sofrada uzun sohbetlere dalmak



İftar sofralarında uzun uzun sohbet etmek keyifli olmakla beraber, bazı olumsuz durumlar oluşturabiliyor. Sofrada ne kadar uzun süre oturulursa yenilen besin miktarı da buna paralel olarak o kadar artıyor. Bu durumda fazladan alınan tuz ve kaloriler kalp damar salığını olumsuz şekilde etkiliyor. örneğin uzun vadede ritim bozukluğuna neden olabiliyor.

Kaynak: Womenist.net