Kalp hastalarına oruç reçetesi



Medical Park Antalya Kalp Hastanesi Direktörü Prof. Dr. Hüseyin Okutan, “İnsan vücudunun sıcaklığı 36-37 derece arasındadır. Sıcaklık artışı olursa vücut kendini soğutmaya başlar. Soğutma işleminde ilk mekanizma terlemedir. İkinci mekanizma ise kan damarlarının genişlemesidir. Terleme sonucu oluşan sıvı kaybı ve kan damarlarındaki genişleme sonucu kan basıncı düşerken kalp atım sayısı artar. Bu oluşan değişiklikler kalp hastalarının hassas bir dengede olan kalp sağlıklarını bozarak önemli sorunlara neden olabilir” dedi.



Ramazan ayı nedeniyle suyu az veya çok içmenin kalp sağlığına etkisi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okutan, “Ramazan ayında oruçlu kalma zamanının 17-18 saat olmasının yanı sıra havaların yaz ayları nedeniyle sıcak olması vücutta sıvı kaybına yol açar. Oruç tutanların suyu az içmeleri sonucunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Vücudun sıvı-elektrolit dengesinin bozulması başta böbrek olmak üzere, kalp ve dolaşım sistemini etkiler. Tansiyon düşmesi, baş dönmesi, halsizlik, daha ileri durumda da bilinç kaybı görülebilir” diye konuştu. Özellikle koroner arter hastalığı tanısı almış ve tedavi olmamış hastaların, kalp krizi geçirme riskleri nedeniyle oruç tutmalarının uygun olmadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Okutan, “Öncelikle bu hastaların balon-stent tedavileri veya bypas ameliyatları tamamlanmalıdır. Ayrıca, ileri düzeyde kalp yetmezliği hastalığı olanlar, önemli derecede kalp kapak hastalığı olanlar, ciddi ritim bozukluğu olan hastaların oruç tutmaları önerilmez. Fakat eğer kalp hastaları uygun tedavi ile kontrol altında ise, doktorlarına danışarak oruç tutabilirler” şeklinde konuştu. Oruç tutmanın kalp sağlığına etkileri hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okutan, şunları söyledi:



“Orucun kalp rahatsızlığı olmayan bir insana, kalp açısından bilinen bir zararı yoktur. Orucun kalp hastalarındaki olumsuz etkileri olabilir. Bu durum, daha çok oruç tutmaması gereken kişilerde görülmektedir. Özellikle yaz dönemlerinde sıcak hava nedeniyle vücuttaki sıvı ihtiyacı arttığından, az sıvı alımı kan akışkanlığının zorlaşmasına yol açar. Bu ise pıhtı oluşumuna ve sonuçta kalp krizi ya da felce yol açabilir.”



İftarda uygun olmayan yeme alışkanlığı ve sigaranın kalp krizine neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Okutan, “Kalp yetersizliği olan hastalarda sıvı dengesizliği ritim bozukluklarına neden olabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda da kötüleşme gözlenebilir. Yeterli tedavi almayan hastalarda yüksek tansiyon atakları gelişebilir. Yüksek doz tansiyon ilacı alan kişilerde oruç döneminde tansiyon düşme atakları ve baygınlık hali gelişebilir. Şeker hastalarında, şeker düşüklüğüne bağlı şikayetler ve baygınlık oluşabilir” şeklinde konuştu.