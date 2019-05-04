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    04.05.2019 - 11:32 |

    Kan vermek orucu bozar mı?

    Oruçlu iken kan verilir mi? Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi... Peki, oruçlu iken kan vermek ya da vücuda kan almak orucu bozar mı?

    Kan vermek orucu bozar mı?

    Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Ramazan ve oruç ile ilgili merak edilenleri yanıtlıyor. Sıkça sorulan soruların yanıtları elektronik ortamda vatandaşların hizmetinde. Peki kan vermek ve almak orucu bozar mı?

    KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

    Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır.

    Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

    Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

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