Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Öztürk, bu yılki ramazan etkinliklerinin "Kandiller Yanarken" adıyla düzenleneceğini bildirdi.

Öztürk, kültür medeniyetlerinin beşiği olan İstanbul’da bu yıl geleneksel ramazan etkinliklerinin ikincisinin uluslararası düzeyde kutlanacağını söyledi.

Etkinlikleri, bu yıl, İstanbul’un sanat ve kültür merkezi olarak gelişimine katkıda bulunmak ve İstanbul halkının ramazan ayı etkinliklerine katılmalarını sağlamak amacıyla ilk kez 3 mekanda birden gerçekleştirileceğini ifade eden Öztürk, "Her yıl Feshane’de gerçekleştirilen etkinlikler, bu yıl ilk defa faaliyete geçecek Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde ve Topkapı Kültür Parkı’nda yapılacak" dedi.

Öztürk, etkinliklerde en büyük hedeflerinin "İstanbul halkına, ramazan ayını en iyi şekilde yaşatmak" olduğunu dile getirerek, iftar öncesinde başlayıp sahura kadar sürecek etkinliklerin ücretsiz olacağını, çocuklar için ayrı etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

İDO SEFER DÜZENLEYECEK

Hüseyin Öztürk, Feshane’nin Eyüp Sultan Camisi’ne yakın olması dolayısıyla yaşanacak trafik sorunun önüne geçmek için İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ tarafından Üsküdar, Eminönü ve Beşiktaş iskelelerinden ücretsiz vapur seferlerinin yapılacağını belirtti.

Etkinliklerin düzenleneceği merkezlerde çeşitli stantların kurulacağını anlatan Öztürk, ramazanda ticari yönden de hareketlilik yaşanacağına işaret etti.

Ahmet Özhan, Özdemir Erdoğan, Alp Arslan, Murat Göğebakan gibi sanatçıların konserlerinin düzenleneceği etkinliklerde, aynı zamanda kültürel faaliyetlere ağırlık verileceğini ifade eden Öztürk, etkinliklere yurt dışından yabancı misyon şeflerinin de davet edildiğini söyledi.

Öztürk, etkinliklere geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığını, bu yıl etkinliklerin 3 merkezde düzenleneceği için katılımın daha da fazla olmasını beklediklerini dile getirdi.

"İlçe belediyeleriyle birlikte yıl sonuna kadar ortalama 1200 kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirileceğiz" diyen Öztürk, halkın güvenliği için de her türlü tedbirin alındığını sözlerine ekledi.

Basın toplantısının ardından Karagöz-Hacıvat gösterisi sunuldu.