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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Kaşarlı kırmızı biber
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    26.06.2015 - 16:37 |

    Kaşarlı kırmızı biber

    Sahur için tercih edebileceğini kaşarlı kırmızı biber tarifi inanılmaz pratik bir seçenek.

    Kaşarlı kırmızı biber

    Malzemeler:

    3 kırmızı biber

    200 gram kaşar peyniri

    Sıvıyağ

    Tuz

    Yapılışı:

    Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağını alın ve doğradığınız kırmızı biberleri kavurun.

    Biberler kavrulduktan sonra üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini ve bir tutam tuzu ekleyin. Peynirler eriyene kadar karıştırmadan pişirin. Sıcak servis yapın.

    Dilerseniz bu tarifi yumurta ile omlet olarak da tercih edebilirsniz.

    Afiyet olsun

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