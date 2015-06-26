26.06.2015 - 16:37 |
Kaşarlı kırmızı biber
Sahur için tercih edebileceğini kaşarlı kırmızı biber tarifi inanılmaz pratik bir seçenek.
Malzemeler:
3 kırmızı biber
200 gram kaşar peyniri
Sıvıyağ
Tuz
Yapılışı:
Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağını alın ve doğradığınız kırmızı biberleri kavurun.
Biberler kavrulduktan sonra üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini ve bir tutam tuzu ekleyin. Peynirler eriyene kadar karıştırmadan pişirin. Sıcak servis yapın.
Dilerseniz bu tarifi yumurta ile omlet olarak da tercih edebilirsniz.
Afiyet olsun