Kaşarlı kırmızı biber

Malzemeler:

3 kırmızı biber

200 gram kaşar peyniri

Sıvıyağ

Tuz

Yapılışı:

Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağını alın ve doğradığınız kırmızı biberleri kavurun.

Biberler kavrulduktan sonra üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini ve bir tutam tuzu ekleyin. Peynirler eriyene kadar karıştırmadan pişirin. Sıcak servis yapın.

Dilerseniz bu tarifi yumurta ile omlet olarak da tercih edebilirsniz.

Afiyet olsun