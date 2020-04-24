24.04.2020 - 00:42 |
Kayseri için sahur vakti ne zaman? Kayseri sahur vakti saat kaçta bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi
11 ayın sultanı Ramazan için heyecan doruğa çıktı. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 Kayseri imsakiyesi ve Kayseri'de ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...
Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırırken özellikle bugün 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusu soruluyor. İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir oruç ve sahur vakti...
KAYSERİ, YOZGAT VE NEVŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ
24 Nisan Cuma günü Kayseri'de ilk sahur 04.11 ilk oruç 19.30; Yozgat'ta ilk sahur 04.10 ilk oruç 19.35 ve Nevşehir'de ilk sahur 04.15 ilk oruç 19.33'te açılacak.
KAYSERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
YOZGAT 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
NEVŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ
NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ