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    HaberlerRamazan Haberleri Kayseri için sahur vakti ne zaman? Kayseri sahur vakti saat kaçta bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi
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    24.04.2020 - 00:42 |

    Kayseri için sahur vakti ne zaman? Kayseri sahur vakti saat kaçta bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    11 ayın sultanı Ramazan için heyecan doruğa çıktı. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 Kayseri imsakiyesi ve Kayseri'de ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...

    Kayseri için sahur vakti ne zaman? Kayseri sahur vakti saat kaçta bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırırken özellikle bugün 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusu soruluyor. İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir oruç ve sahur vakti...

    KAYSERİ, YOZGAT VE NEVŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ

    24 Nisan Cuma günü Kayseri'de ilk sahur 04.11 ilk oruç 19.30; Yozgat'ta ilk sahur 04.10 ilk oruç 19.35 ve Nevşehir'de ilk sahur 04.15 ilk oruç 19.33'te açılacak.

    KAYSERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    YOZGAT 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    NEVŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri için sahur vakti ne zaman Kayseri sahur vakti saat kaçta bitecek 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri için sahur vakti ne zaman Kayseri sahur vakti saat kaçta bitecek 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri için sahur vakti ne zaman Kayseri sahur vakti saat kaçta bitecek 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

     

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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