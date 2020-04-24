Kayseri için sahur vakti saat kaçta? Kayseri sahur vakti ne zaman bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırırken özellikle bugün 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusu soruluyor. İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir oruç ve sahur vakti...



KAYSERİ, YOZGAT VE NEVŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ

24 Nisan Cuma günü Kayseri'de ilk sahur 04.11 ilk oruç 19.30; Yozgat'ta ilk sahur 04.10 ilk oruç 19.35 ve Nevşehir'de ilk sahur 04.15 ilk oruç 19.33'te açılacak.

KAYSERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

YOZGAT 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

NEVŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ





YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ





NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ



