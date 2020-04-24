BİST98.1710,57EURO7,500,15USD6,950,04ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Kayseri için sahur vakti saat kaçta? Kayseri sahur vakti ne zaman bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi
    ABONE OL
    24.04.2020 - 00:19 |

    Kayseri için sahur vakti saat kaçta? Kayseri sahur vakti ne zaman bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Milyonlarca Müslüman bu hayırlı ay için heyecanlanırken bu gece ilk sahur yapılacak. Oruç tutmak isteyenler niyet edecekler. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde yaşayanlar şimdi, iftar vakitlerini araştırıp 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusunu soruyor.

    Kayseri için sahur vakti saat kaçta? Kayseri sahur vakti ne zaman bitecek? 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırırken özellikle bugün 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusu soruluyor. İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir oruç ve sahur vakti...

    KAYSERİ, YOZGAT VE NEVŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ

    24 Nisan Cuma günü Kayseri'de ilk sahur 04.11 ilk oruç 19.30; Yozgat'ta ilk sahur 04.10 ilk oruç 19.35 ve Nevşehir'de ilk sahur 04.15 ilk oruç 19.33'te açılacak.

    KAYSERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    YOZGAT 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    NEVŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri için sahur vakti saat kaçta Kayseri sahur vakti ne zaman bitecek 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri için sahur vakti saat kaçta Kayseri sahur vakti ne zaman bitecek 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

    NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri için sahur vakti saat kaçta Kayseri sahur vakti ne zaman bitecek 24 Nisan 2020 Kayseri Ramazan imsakiyesi

     

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Bursa sahur saat kaçta bitecek, sahur vakti ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: Bursa için Ramazan imsakiyesi 24 Nisan 2020

    Bursa sahur saat kaçta bitecek, sahur vakti ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: Bursa için Ramazan imsakiyesi 24 Nisan 2020

    Sıradaki Haber