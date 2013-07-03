Kimler fitre ve zekat verebilir?

Öztürk, “Fitre ve Zekat konusu tamamıyla ramazan ayı ile ilişkili gibi bilinse de aralarında bir fark var. Fitre, ramazan ayına ait mali bir ibadettir. Zekat ise ramazan dışında da zamanı gelince yapılan bir ibadettir.



Genelde insanımız fitre ve zekatı ramazan ayında veriyorlar. Fitre miktarı bu sene ramazanla ilgili olduğu için 9 lira 25 kuruş olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklanmıştır.



Başkanlık Türkiye genelinde bir harcama mutfak masrafı harcaması ortalamasına göre bir rakam çıkarıyor ve bunu Türkiye genelinde uyguluyor.



Ancak yaşadığımız şehir ve semt bile bunu etkiler. İnsanlar kendi geçim standartlarına göre fitre vermeli. İlla açıklanan rakam üzerinde ya da altında verilecek diye bir kaide yok” şeklinde konuştu.