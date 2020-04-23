Konya İmsakiye 2020 - Konya iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? Konya namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te

İslam alemi için en mübarek ay olan Ramazan bu gece başlıyor. İlk sahur ve iftar için nefesler tutulmuş durumda... 1 ay boyunca Ramazan coşkusu ve bereketi yaşanacak. Şimdi tüm Türkiye imsakiyeyi araştırırken Konyalı vatandaşlar da 'Konya iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

KONYA İFTAR VAKTİ, SAHUR VE İMSAK SAATİ KAÇTA?

24 Nisan Cuma günü Konya'da ilk sahur vakti 04.26 olarak belirlenirken oruç ise 19.41'de açılacak.

KONYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ





ORUCU NELER BOZAR?

Orucun en başlıca kaidesi yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi durumlardan uzak olmaktır. Bunlardan herhangi birisi yapıldığında oruç bozulmuş olur. Yemek ve içmekle ilgili her ne yapılırsa yapılsın oruç bozulmuş olur. Ancak bu kapsam içerisine unutarak yemek yemek girmez. Eğer bir kişi oruçlu iken unutup yemek yer orucu bozulmamış olur ve kaldığı yerden tutmaya devam edebilir. Bu konu ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (sas) “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” demiştir. Kişi böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ağzını önce çalkalayıp sonra orucuna kaldığı yerden devam etmelidir.