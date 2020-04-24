Konya sahura saat kaçta kalkılacak? Konya sahur vakti 24 Nisan 2020 - Diyanet açıkladı: Konya için sahur saat kaçta bitecek?
İslam alemi için en mübarek ay olan Ramazan bu gece başlıyor. İlk sahur ve iftar için nefesler tutulmuş durumda... 1 ay boyunca Ramazan coşkusu ve bereketi yaşanacak. Şimdi tüm Türkiye imsakiyeyi araştırırken Konyalı vatandaşlar da 'Konya iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Ve en mübarek ay sonunda geldi. Recep, Şaban derken artık Ramazan ayına giriyoruz. Bu gece Milyonlarca Müslüman ilk sahurunu yapıp niyet edip ilk orucunu tutacak. Konyalılar da şimdi imsak vakitlerini merak ediyor. Mevlana'nın şehri Konya'da Müslüman vatandaşlar 'Konya iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte Konya namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi...
KONYA İFTAR VAKTİ, SAHUR VE İMSAK SAATİ KAÇTA?
24 Nisan Cuma günü Konya'da ilk sahur vakti 04.26 olarak belirlenirken oruç ise 19.41'de açılacak.
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ORUCU NELER BOZAR?
Orucun en başlıca kaidesi yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi durumlardan uzak olmaktır. Bunlardan herhangi birisi yapıldığında oruç bozulmuş olur. Yemek ve içmekle ilgili her ne yapılırsa yapılsın oruç bozulmuş olur. Ancak bu kapsam içerisine unutarak yemek yemek girmez. Eğer bir kişi oruçlu iken unutup yemek yer orucu bozulmamış olur ve kaldığı yerden tutmaya devam edebilir. Bu konu ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (sas) “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” demiştir. Kişi böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ağzını önce çalkalayıp sonra orucuna kaldığı yerden devam etmelidir.