HaliÃ§â€™in Ã¼zerinden gÃ¼neÅŸi batÄ±rÄ±rken, iftar keyfine Ramazanâ€™Ä±n ihtiÅŸamÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r sofralar eÅŸlik edecek. Annelerimizin mutfaÄŸÄ±ndan lezzetler, unutulmuÅŸ saray tarifleriyle birleÅŸiyor. Her gÃ¼n deÄŸiÅŸen iftar menÃ¼sÃ¼nde OsmanlÄ± ve TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±ndan klasik Ã¶rnekler yer alÄ±yor. Zengin iftariyeliklerle baÅŸlayan menÃ¼, keÅŸkek, su bÃ¶reÄŸi, kuzu tandÄ±r, hÃ¼nkÃ¢rbeÄŸendi, ayvalÄ± kuzu sarma, ballÄ± mahmudiye, mutancene, pazÄ± dolmasÄ±, zeytinyaÄŸlÄ±lar, ÅŸerbetler, gÃ¼llaÃ§, revani, viÅŸneli ekmek tatlÄ±sÄ± gibi geleneksel lezzetlerle devam ediyor. Kozz HaliÃ§, Ramazan ayÄ± boyunca 40 YTL ve 55 YTL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen farklÄ± fiyatlarla misafirlerine seÃ§enekler sunuyor.

Kozz HaliÃ§

Kadir Has cad. No: 94 Fener HaliÃ§ - Ä°stanbulÂ Â

Tel: 0212 521 79 01-02