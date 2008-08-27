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    27.08.2008 - 10:30 |

    Kozz Haliçâ€™te tarihi Ä°ftar

    HaliÃ§ Fenerâ€™de, 110 yÄ±llÄ±k bir Ä°stanbul evinde konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayan Kozz HaliÃ§, EylÃ¼l ayÄ± boyunca hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel iftar menÃ¼leriyle misafirlerine geleneksel Ramazan tadÄ± sunuyor.

    Kozz Haliçâ€™te tarihi Ä°ftar

    HaliÃ§â€™in Ã¼zerinden gÃ¼neÅŸi batÄ±rÄ±rken, iftar keyfine Ramazanâ€™Ä±n ihtiÅŸamÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r sofralar eÅŸlik edecek. Annelerimizin mutfaÄŸÄ±ndan lezzetler, unutulmuÅŸ saray tarifleriyle birleÅŸiyor. Her gÃ¼n deÄŸiÅŸen iftar menÃ¼sÃ¼nde OsmanlÄ± ve TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±ndan klasik Ã¶rnekler yer alÄ±yor. Zengin iftariyeliklerle baÅŸlayan menÃ¼, keÅŸkek, su bÃ¶reÄŸi, kuzu tandÄ±r, hÃ¼nkÃ¢rbeÄŸendi, ayvalÄ± kuzu sarma, ballÄ± mahmudiye, mutancene, pazÄ± dolmasÄ±, zeytinyaÄŸlÄ±lar, ÅŸerbetler, gÃ¼llaÃ§, revani, viÅŸneli ekmek tatlÄ±sÄ± gibi geleneksel lezzetlerle devam ediyor. Kozz HaliÃ§, Ramazan ayÄ± boyunca 40 YTL ve 55 YTL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen farklÄ± fiyatlarla misafirlerine seÃ§enekler sunuyor.

    Kozz HaliÃ§

    Kadir Has cad. No: 94 Fener HaliÃ§ - Ä°stanbulÂ Â
    Tel: 0212 521 79 01-02

      Okulunu özleyen küçük DoÄŸan Ahmet'in gözyaÅŸlarÄ±KahramanmaraÅŸâ€™ta corona virüs salgÄ±nÄ± nedeniyle okulunu ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± özleyen ilkokul 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi DoÄŸan Ahmet Åžahan, gözyaÅŸÄ± döküp virüs belasÄ±ndan kurtulmak için dua etti.
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