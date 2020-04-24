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    HaberlerRamazan Haberleri Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı: Oruçluyken merhem ve ilaçlı bant kullanmak
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    24.04.2020 - 10:43 |

    Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı: Oruçluyken merhem ve ilaçlı bant kullanmak

    Merhem veya krem sürmek, Ramazan ayında araştırılan konular arasında bulunuyor. Orucu bozan şeyler, Ramazan ayına yaklaşırken gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklanması aranıyor. Peki krem veya merhem sürmek orucu bozar mı?

    Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı: Oruçluyken merhem ve ilaçlı bant kullanmak

     Krem sürmek orucu bozar mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu sıkça sorulan sorular kısmında orucu bozan ve bozmayan şeyler sorularını yanıtladı. Peki merhem sürmek orucu bozar mı? İşte detaylar...

    MERHEM VE İLAÇLI BANT KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

    Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).

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