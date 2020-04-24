Küfür orucu bozar mı? Oruçluyken küfür etmek, küfürlü konuşmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutar. Gün içinde orucun bozulmasından çekinen vatandaşlar, orucu bozan şeyler arasında nelerin olduğunu öğrenmek istiyor. Tek tak araştırma yapanlar, Küfür etmek orucu bozar mı? Oruçluyken küfürlü konuşmak orucu bozar mı? sorularına da yanıt arıyor.

KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI?

İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bu nedenle oruçlu olana veya olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır. ... Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır.

Haram olan bir fiilin işlenmesi, oruca zarar verir mi?



Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir.



