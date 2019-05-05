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    HaberlerRamazan Haberleri Kulak damlası orucu bozar mı?
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    05.05.2019 - 15:25 |

    Kulak damlası orucu bozar mı?

    Bu gece Ramazan ayı başlıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan oruçla ilgili sorular ise yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinde yer verdiği sorulardan biri ise ' Kulak damlası orucu bozar mı?

    Kulak damlası orucu bozar mı?

    Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

    Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

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