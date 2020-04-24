BİST98.3790,21EURO7,49-0,04USD6,970,32ALTIN387,400,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Kusmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması! Oruçluyken istemeden ağız dolusu kusmak
    ABONE OL
    24.04.2020 - 10:41 |

    Kusmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması! Oruçluyken istemeden ağız dolusu kusmak

    Milyonlarca Müslüman Ramazan ayına yaklaşırken çeşitli soruların cevabını arıyor. O sorulardan biri ise "Kusmak orucu bozar mı?” oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili bilgi verdi.

    Kusmak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması! Oruçluyken istemeden ağız dolusu kusmak

    İstemeden ağız dolusu kusmak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında İslam dünyası oruç ibadetini gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinde orucun bozulduğu durumları paylaştı. Peki kusmak orucu bozar mı?

     KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

    Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
    Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
    Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

    Magazin Gaberleri Bülteni (24 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ağız çalkalamak oruç bozuyor mu?

    Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ağız çalkalamak oruç bozuyor mu?

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Kanola tarlaları bu yıl boş kaldı!

    Kanola tarlaları bu yıl boş kaldı!

    Sıradaki Haber