Kusmak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken istemeden ağız dolusu kusmak

İstemeden ağız dolusu kusmak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında İslam dünyası oruç ibadetini gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinde orucun bozulduğu durumları paylaştı. Peki kusmak orucu bozar mı?

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).