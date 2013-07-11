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    11.07.2013 - 06:44 |

    Kutsal topraklarda ramazan yoğunluğu

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kutsal topraklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

    Kutsal topraklarda ramazan yoğunluğu

    Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama'da ramazan ayı yoğunluğu yaşanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden kutsal topraklara Umre için gelen müslümanlar, Kabe'yi dualar eşliğinde tavaf ediyor, Kabe'nin kapısına dokunmak için çaba sarfediyor.

    İlk olarak Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) tarafından inşa edilen ve Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Ravza-i Mutahharası'nın bulunduğu Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi ziyaretçi akınına uğruyor.

    Umre için gelen Müslümanlar günün her saatinde burada namaz kılıp, dua ederek vakitlerinin çoğunu burada geçiriyor. Hz. Muhammed Mustafa'NIN (S.A.V) kabrinin önünde toplanan Müslümanlar dua ediyor.

    AA

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