Lezzeti bol fiyatları çok uygun!
Her ramazan olduğu gibi bu senede seçkin menüsü ve uygun fiyatları ile iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.
1992 den beri Çamlıca ve Göztepe ‘de hizmet veren Berat Et Lokantası Suadiye Şenesenevler’ de hizmetine devam etmektedir.
12.09.2008 tarihinde Ataşehir Ağaoğlu’nda yeni şubemizin açılacağını ve muhteşem iftar menüleriyle sizlere farklı lezzetler tattıracağını duyurmaktan onur duyarız.
Rezervasyon için:
Tel : 0216 658 61 09
Nasıl gidilir?
Berat Et Lokantasına gidiş yolu çok basit. Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi (Minübüs) üzerinde bulunuyor. Kadıköy’den geliş yönünde sağ tarafta, Bostancı’dan geliş yönünde sol tarafta Şenesenevler’de bulunuyor
Adres :ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO:28
İlçe :Kadıköy
Semt :Suadiye
RAMAZAN AYI MENÜSÜ
ÇORBALAR ( Her gün sizin için özel bir lezzet )
İFTARİYELİK ( Kaşar peyniri , Urfa peyniri , Siyah zeytin , Zeytin peyvazı , Hurma , Vişne Reçeli , Gül reçeli , Çilek reçeli, Tereyağ , Bal , Sucuk , Kayısı )
ARA SICAKLAR ( Fındık Lahmacun , İçli Köfte , Çiğ Köfte )
GÜNÜN YEMEĞİ ( Güne özel yöresel güneydoğu yemekleri )
SALATA ( Ezme ve Yeşil salata )
ANA YEMEK ( İsteğe bağlı kebap çeşitleri )
TATLI ( künefe ) veya Günün meyvesi
Çay , Kola , Ayran , Meyve suyu fiyatlarımıza dahildir.
KDV dahil 27.50 YTL