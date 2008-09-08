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    HaberlerRamazan Haberleri Lezzeti bol fiyatları çok uygun!
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    08.09.2008 - 17:07 |

    Lezzeti bol fiyatları çok uygun!

    Her ramazan olduğu gibi bu senede seçkin menüsü ve uygun fiyatları ile iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

    Lezzeti bol fiyatları çok uygun!

    1992 den beri Çamlıca ve Göztepe ‘de hizmet veren Berat Et Lokantası Suadiye Şenesenevler’ de hizmetine devam etmektedir.


    12.09.2008 tarihinde  Ataşehir Ağaoğlu’nda yeni şubemizin açılacağını ve muhteşem iftar menüleriyle  sizlere farklı lezzetler tattıracağını  duyurmaktan onur duyarız.


    Rezervasyon için:

    Tel : 0216 658 61 09

    Nasıl gidilir?


    Berat Et Lokantasına gidiş yolu çok basit. Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi (Minübüs) üzerinde bulunuyor. Kadıköy’den geliş yönünde sağ tarafta, Bostancı’dan geliş yönünde sol tarafta Şenesenevler’de bulunuyor

    Adres :ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO:28
    İlçe :Kadıköy
    Semt :Suadiye

    RAMAZAN AYI MENÜSÜ


    ÇORBALAR    ( Her gün  sizin için özel bir lezzet )

    İFTARİYELİK   ( Kaşar peyniri , Urfa peyniri , Siyah zeytin , Zeytin peyvazı ,         Hurma ,        Vişne Reçeli , Gül reçeli , Çilek reçeli, Tereyağ , Bal , Sucuk , Kayısı )

    ARA SICAKLAR     ( Fındık Lahmacun  , İçli Köfte , Çiğ Köfte )

    GÜNÜN YEMEĞİ  ( Güne özel yöresel güneydoğu yemekleri )

    SALATA      ( Ezme ve Yeşil salata )

    ANA YEMEK     ( İsteğe bağlı kebap çeşitleri )

    TATLI ( künefe )  veya Günün meyvesi


    Çay , Kola , Ayran , Meyve suyu  fiyatlarımıza dahildir.


    KDV dahil 27.50 YTL

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