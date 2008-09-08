Lezzeti bol fiyatları çok uygun!

1992 den beri Çamlıca ve Göztepe ‘de hizmet veren Berat Et Lokantası Suadiye Şenesenevler’ de hizmetine devam etmektedir.



12.09.2008 tarihinde Ataşehir Ağaoğlu’nda yeni şubemizin açılacağını ve muhteşem iftar menüleriyle sizlere farklı lezzetler tattıracağını duyurmaktan onur duyarız.



Rezervasyon için:

Tel : 0216 658 61 09

Nasıl gidilir?



Berat Et Lokantasına gidiş yolu çok basit. Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi (Minübüs) üzerinde bulunuyor. Kadıköy’den geliş yönünde sağ tarafta, Bostancı’dan geliş yönünde sol tarafta Şenesenevler’de bulunuyor

Adres :ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO:28

İlçe :Kadıköy

Semt :Suadiye



RAMAZAN AYI MENÜSÜ



ÇORBALAR ( Her gün sizin için özel bir lezzet )

İFTARİYELİK ( Kaşar peyniri , Urfa peyniri , Siyah zeytin , Zeytin peyvazı , Hurma , Vişne Reçeli , Gül reçeli , Çilek reçeli, Tereyağ , Bal , Sucuk , Kayısı )

ARA SICAKLAR ( Fındık Lahmacun , İçli Köfte , Çiğ Köfte )

GÜNÜN YEMEĞİ ( Güne özel yöresel güneydoğu yemekleri )

SALATA ( Ezme ve Yeşil salata )

ANA YEMEK ( İsteğe bağlı kebap çeşitleri )

TATLI ( künefe ) veya Günün meyvesi



Çay , Kola , Ayran , Meyve suyu fiyatlarımıza dahildir.



KDV dahil 27.50 YTL