Lezzetli iftarlar Titanic Business'da

Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün şef Abdullah Özcan ve ekibinin özenle hazırladığı iftar sofrasıyla misafirlerini ağırlayan Titanic Business Hotel, özel gruplar için de salonlarında hizmet veriyor. Zengin açık büfe olarak sunulan iftar sofrasına fasıl grubu da eşlik ediyor. Şef Abdullah Özcan hünerli elleriyle hazırladığı yayla çorbası, paçanga böreği, piliçli islim kebabı, kuzu etli çoban kavurma, iftar sofralarının geleneksel tatlısı fındıklı güllaç ve karışık Türk tatlı tabağı gibi zengin seçenekleriyle farklı damak zevklerine hitap ediyor.

Fonksiyonelliğin ve zerafetin tüm detaylara yansıdığı Titanic Business Hotel, Sabiha Gökçen Havaalanına ve İstanbul Park’a 20 dakika uzaklıkta bulunuyor. Hotel, Spa& Wellness Center’ı, fitness center, Türk Hamamı, sauna (bayan ve mixed olmak üzere), yarı olimpik yüzme havuzu, kar banyosu , therapy& massage odaları, fin hamamı, jakuzi, pilates ve squash salonları ile müşterilerine farklı deneyimler yaşatıyor.



Titanic Business Hotel’in iftar mönüsü, limitsiz meşrubat ile 40 ile 50 YTL arasında değişiyor...

Rezervasyon: Özge POYRAZOĞLU 0216 309 68 68- 453 50 50