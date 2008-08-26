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    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Limonlu Kayısı Peltesi
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    26.08.2008 - 18:47 |

    Limonlu Kayısı Peltesi

    Çok basit malzemler ile iftar sofralarınızı tatlandıracak olan Limonlu Kayısı Peltesi'ni hemen denemelisiniz.

    Limonlu Kayısı Peltesi

    Sahrap Soysal


    4 KİŞİLİK
    MLAZEME LİSTESİ

    • 1 paket hazır vanilyalı puding
    • 3 su bardağı kayısı suyu
    • 1 adet limonun kabuğunun rendesi
    • ½ su bardağı ince çekilmiş badem

    Üzeri için;

    • Hindistancevizi

    YAPILIŞI
    • Hazır vanilyalı puding, kayısı suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu orta boy bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.
    • Bademleri ekleyip kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
    • Hazırladığınız muhallebiyi içlerini suyla ıslattığınız dört adet muhallebi kasesine paylaştırın. Üzerlerini kaşığın tersiyle düzeltip buzdolabında 4-5 saat kadar bekletin.
    • Üzerlerini fıstık tozu, hindistancevizi ya da renkli şekerlemelerle süsleyip servise sunun.

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