Limonlu Kayısı Peltesi

Sahrap Soysal



4 KİŞİLİK

MLAZEME LİSTESİ

• 1 paket hazır vanilyalı puding

• 3 su bardağı kayısı suyu

• 1 adet limonun kabuğunun rendesi

• ½ su bardağı ince çekilmiş badem

Üzeri için;

• Hindistancevizi

YAPILIŞI

• Hazır vanilyalı puding, kayısı suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu orta boy bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

• Bademleri ekleyip kaynamaya başlayınca ocaktan alın.

• Hazırladığınız muhallebiyi içlerini suyla ıslattığınız dört adet muhallebi kasesine paylaştırın. Üzerlerini kaşığın tersiyle düzeltip buzdolabında 4-5 saat kadar bekletin.

• Üzerlerini fıstık tozu, hindistancevizi ya da renkli şekerlemelerle süsleyip servise sunun.