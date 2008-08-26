26.08.2008 - 18:47 |
Limonlu Kayısı Peltesi
Çok basit malzemler ile iftar sofralarınızı tatlandıracak olan Limonlu Kayısı Peltesi'ni hemen denemelisiniz.
Sahrap Soysal
4 KİŞİLİK
MLAZEME LİSTESİ
• 1 paket hazır vanilyalı puding
• 3 su bardağı kayısı suyu
• 1 adet limonun kabuğunun rendesi
• ½ su bardağı ince çekilmiş badem
Üzeri için;
• Hindistancevizi
YAPILIŞI
• Hazır vanilyalı puding, kayısı suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu orta boy bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.
• Bademleri ekleyip kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
• Hazırladığınız muhallebiyi içlerini suyla ıslattığınız dört adet muhallebi kasesine paylaştırın. Üzerlerini kaşığın tersiyle düzeltip buzdolabında 4-5 saat kadar bekletin.
• Üzerlerini fıstık tozu, hindistancevizi ya da renkli şekerlemelerle süsleyip servise sunun.