Limonlu Sütlü Tavuk

Sahrap Soysal

MALZEME LİSTESİ

• 7-8 adet tavuk but fileto

• 2 adet orta boy kuru soğan

• 2-3 diş iri sarmısak

• 4 yemek kaşığı sıvıyağ

• 3-4 çay kaşığı tatlı hardal

• 2 yemek kaşığı soya sosu

• 1 çay kaşığı köri

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

• 1 su bardağı hazır süt kreması (200ml)

• ½ su bardağı süt

• 1 adet limonun suyu

• 4 çay kaşığı un

YAPILIŞI

• Tavuk but filetoları ister parmak şeklinde şerit şerit, ister kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğanları yemeklik incecik, sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin.

• Sıvıyağı geniş bir teflon tavaya ya da yayvan bir teflon tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Tavukları kızgın yağa aktarıp sürekli karıştırarak 2-3 dakika, renkleri bembeyaz oluncaya kadar kızartın.

• Soğanları ve sarımsakları ekleyip sürekli karıştırarak 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.

• Soya sosu, hardal, köri, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.

• Diğer taraftan, krema, limon suyu, un ve sütü derin bir kaba aktarıp tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın.

• Sosu kavrulmakta olan tavukların üzerine aktarın. Ocağın altını hafifçe kısıp sık sık karıştırarak tavuk eti iyice yumuşayıncaya kadar, en az 10 dakika daha pişirin.

• Ocaktan alıp yanında haşlanmış sebzelerle servise sunun. İsterseniz limonlu tavuğun üzerine ince kıyılmış dereotu ya da maydanoz gezdirebilirsiniz.