Limonlu Sütlü Tavuk
Tavuk yemeklerine herkes bayılır. Peki ya siz? İşte bayılacağınız bir tarif;
Sahrap Soysal
MALZEME LİSTESİ
• 7-8 adet tavuk but fileto
• 2 adet orta boy kuru soğan
• 2-3 diş iri sarmısak
• 4 yemek kaşığı sıvıyağ
• 3-4 çay kaşığı tatlı hardal
• 2 yemek kaşığı soya sosu
• 1 çay kaşığı köri
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber
• 1 su bardağı hazır süt kreması (200ml)
• ½ su bardağı süt
• 1 adet limonun suyu
• 4 çay kaşığı un
YAPILIŞI
• Tavuk but filetoları ister parmak şeklinde şerit şerit, ister kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğanları yemeklik incecik, sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin.
• Sıvıyağı geniş bir teflon tavaya ya da yayvan bir teflon tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Tavukları kızgın yağa aktarıp sürekli karıştırarak 2-3 dakika, renkleri bembeyaz oluncaya kadar kızartın.
• Soğanları ve sarımsakları ekleyip sürekli karıştırarak 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
• Soya sosu, hardal, köri, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.
• Diğer taraftan, krema, limon suyu, un ve sütü derin bir kaba aktarıp tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın.
• Sosu kavrulmakta olan tavukların üzerine aktarın. Ocağın altını hafifçe kısıp sık sık karıştırarak tavuk eti iyice yumuşayıncaya kadar, en az 10 dakika daha pişirin.
• Ocaktan alıp yanında haşlanmış sebzelerle servise sunun. İsterseniz limonlu tavuğun üzerine ince kıyılmış dereotu ya da maydanoz gezdirebilirsiniz.