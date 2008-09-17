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    17.09.2008 - 15:32 |

    Limonlu Sütlü Tavuk

    Tavuk yemeklerine herkes bayılır. Peki ya siz? İşte bayılacağınız bir tarif;

    Limonlu Sütlü Tavuk

    Sahrap Soysal

    MALZEME LİSTESİ

    • 7-8 adet tavuk but fileto
    • 2 adet orta boy kuru soğan
    • 2-3 diş iri sarmısak
    • 4 yemek kaşığı sıvıyağ
    • 3-4 çay kaşığı tatlı hardal
    • 2 yemek kaşığı soya sosu
    • 1 çay kaşığı köri
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
    • 1 su bardağı hazır süt kreması (200ml)
    • ½ su bardağı süt
    • 1 adet limonun suyu
    • 4 çay kaşığı un

    YAPILIŞI

    • Tavuk but filetoları ister parmak şeklinde şerit şerit, ister kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğanları yemeklik incecik, sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin.
    • Sıvıyağı geniş bir teflon tavaya ya da yayvan bir teflon tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Tavukları kızgın yağa aktarıp sürekli karıştırarak 2-3 dakika, renkleri bembeyaz oluncaya kadar kızartın.
    • Soğanları ve sarımsakları ekleyip sürekli karıştırarak 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
    • Soya sosu, hardal, köri, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.
    • Diğer taraftan, krema, limon suyu, un ve sütü derin bir kaba aktarıp tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın.
    • Sosu kavrulmakta olan tavukların üzerine aktarın. Ocağın altını hafifçe kısıp sık sık karıştırarak tavuk eti iyice yumuşayıncaya kadar, en az 10 dakika daha pişirin.
    • Ocaktan alıp yanında haşlanmış sebzelerle servise sunun. İsterseniz limonlu tavuğun üzerine ince kıyılmış dereotu ya da maydanoz gezdirebilirsiniz.

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