MaÃ§ka ParkÄ±â€™nÄ±n doÄŸal gÃ¼zellikleri arasÄ±nda misafirleri iÃ§in bu yÄ±l ilk kez iftar hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan Lluvia, iftarda konuklarÄ±na sÄ±nÄ±rsÄ±z yemek ve iÃ§ecek servisi yapacak. Ramazana Ã¶zel salatalar, zeytinyaÄŸlÄ± Ã§eÅŸitleri, garnitÃ¼rler, kuzu tandÄ±r, dana rosto, ÅŸiÅŸte tavuk ve tatlÄ± bÃ¼fesinden oluÅŸan Ramazan menÃ¼sÃ¼nÃ¼n kiÅŸi baÅŸÄ± fiyatÄ± 45 YTL. Grup rezervasyonlarÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Lluviaâ€™da topluluk ve erken rezervasyon yaptÄ±ranlar iÃ§in indirimli fiyatlar uygulanÄ±yor.

Lluvia Cafe

Tel: 0212 240 40 04Â