BÄ°ST96.355-0,12EURO7,411,35 USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz

    Ramazan

    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerRamazan Haberleri Maçka ParkÄ±â€™nda limitsiz iftar
    ABONE OL
    27.08.2008 - 13:31 |

    Maçka ParkÄ±â€™nda limitsiz iftar

    Hafta sonu kahvaltÄ±larÄ± ile damak tadÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n olanlarÄ±n tutkusu haline gelen Lluvia, aÃ§Ä±k havada iftar deneyimi yaÅŸamak isteyenleri Ramazanâ€™da bahÃ§esine bekliyor.

    Maçka ParkÄ±â€™nda limitsiz iftar

    MaÃ§ka ParkÄ±â€™nÄ±n doÄŸal gÃ¼zellikleri arasÄ±nda misafirleri iÃ§in bu yÄ±l ilk kez iftar hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan Lluvia, iftarda konuklarÄ±na sÄ±nÄ±rsÄ±z yemek ve iÃ§ecek servisi yapacak. Ramazana Ã¶zel salatalar, zeytinyaÄŸlÄ± Ã§eÅŸitleri, garnitÃ¼rler, kuzu tandÄ±r, dana rosto, ÅŸiÅŸte tavuk ve tatlÄ± bÃ¼fesinden oluÅŸan Ramazan menÃ¼sÃ¼nÃ¼n kiÅŸi baÅŸÄ± fiyatÄ± 45 YTL. Grup rezervasyonlarÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Lluviaâ€™da topluluk ve erken rezervasyon yaptÄ±ranlar iÃ§in indirimli fiyatlar uygulanÄ±yor.

    Lluvia Cafe
    Tel: 0212 240 40 04Â

      Okulunu özleyen küçük DoÄŸan Ahmet'in gözyaÅŸlarÄ±KahramanmaraÅŸâ€™ta corona virüs salgÄ±nÄ± nedeniyle okulunu ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± özleyen ilkokul 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi DoÄŸan Ahmet Åžahan, gözyaÅŸÄ± döküp virüs belasÄ±ndan kurtulmak için dua etti.
      daha fazla video iÃ§in

      GÜNCEL HABERLER

      Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

      Åžehirler arasÄ± yollar ne zaman açÄ±lacak? Seyahat yasaÄŸÄ± ne zaman bitiyor?

      Åžehirler arasÄ± yollar ne zaman aÃ§Ä±lacak? Seyahat yasaÄŸÄ± ne zaman bitiyor?

      Herkes bekliyordu! Ä°lk onay çÄ±ktÄ± ve belli oldu...

      Herkes bekliyordu! Ä°lk onay Ã§Ä±ktÄ± ve belli oldu...

      'ÇatÄ±da bile rahat bÄ±rakmÄ±yorlar'

      'Ã‡atÄ±da bile rahat bÄ±rakmÄ±yorlar'

      Her ÅŸey 10 dakika içinde oldu! 4 kiÅŸi motosiklet çaldÄ±

      Her ÅŸey 10 dakika iÃ§inde oldu! 4 kiÅŸi motosiklet Ã§aldÄ±

      SÄ±radaki Haber