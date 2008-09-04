Memura da fitre ve zekat verilebilir

Ankara Müftüsü Mustafa Hakkı Özer, zenginlik ölçütüne uymayan memur ya da işçiye de fitre ve zekat verilebileceğini söyledi.

Ankara Müftüsü Mustafa Hakkı Özer, ANKA’ya yaptığı açıklamada, ramazan ayında verilen zekatın ve fitrenin memur ve işçiye de verilebileceğini söyledi. Özer, “İslam’ın koymuş olduğu zenginlik ölçütüne mali durumu uymuyorsa, yani o zenginlik ölçütüne girmemişse, zengin değilse İslam’a göre memura da işçiye de zekat verilebilirö dedi.

İslam’ın koymuş olduğu zenginlik ölçütünün ise, borcundan sonra, asli ihtiyaçlarından sonra mala sahip olmak anlamına geldiğini ifade eden Ankara Müftüsü Özer şunları söyledi:

“Zekatın farz olmasının şartları vardır. İslam’ın zenginlik ölçüsüne sahip olmak gerekiyor. Bu ölçüde asıl ihtiyaçlarından sonra nisap miktarı mala sahip olmaktır. Yani 80 gram altını veya bu oranda parası ya da malı varsa bu kişi zengin sayılır. Aynı zamanda bu mal varlığının üzerinden bir yıl geçmesi de gerekir. Eğer bu şartları taşıyorsa bu kişi zekat vermekle mükelleftir. Zekat alamaz.

Asli ihtiyaçların neler olduğunu da söyleyen Ankara Müftüsü Özer, “Asli harcamalar içinde ev, araba, dükkan, giyim harcamaları, çocukların okul harcamaları gibi giderler sayılabilirö dedi.(ANKA)