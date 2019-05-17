Merhem sürmek orucu bozar mı?

Ramazan'ın gelişi tüm İslam aleminde büyük sevinç yarattı. Müslümanlar oruç tutarak bu kutsal ayda ibadetlerini yerine getiriyor. Vatandaşların aklına takılan bazı sorulara ise Din İşleri Yüksek Kurulu cevap veriyor. Onlardan birisi de merhem oruç bozar mı sorusu. İşte cevabı...

MERHEM VE İLAÇLI BANT KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).