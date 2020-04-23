Mersin İmsakiye 2020 - Mersin iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? Mersin namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te

Maneviyatın ve bereketin ayı olan 11 Ayın Sultanı Ramazan başlıyor. Bu gece ilk sahura kalkılacak ve ilk oruç için niyet edilecek. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de vatandaşlar Ramazan imsakiyesini merak ediyor ve 'Mersin iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusunu soruyor. Öte yandan Mersin namaz vakitleri de sıklıkla araştırılan bir başka konu...

MERSİN İFTAR VAKTİ, SAHUR VE İMSAK SAATİ KAÇTA?

24 Nisan Cuma günü Mersin'de ilk sahur vakti 04.21 olarak belirlenirken oruç ise 19.31'de açılacak.

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MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

ORUCU NELER BOZAR?

Orucun en başlıca kaidesi yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi durumlardan uzak olmaktır. Bunlardan herhangi birisi yapıldığında oruç bozulmuş olur. Yemek ve içmekle ilgili her ne yapılırsa yapılsın oruç bozulmuş olur. Ancak bu kapsam içerisine unutarak yemek yemek girmez. Eğer bir kişi oruçlu iken unutup yemek yer orucu bozulmamış olur ve kaldığı yerden tutmaya devam edebilir. Bu konu ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (sas) “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” demiştir. Kişi böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ağzını önce çalkalayıp sonra orucuna kaldığı yerden devam etmelidir.