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    11.07.2013 - 14:26 |

    Meyan şerbetine büyük ilgi

    Gaziantep Araban’da meyan şerbeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan sofralarındaki yerini aldı.

    Meyan şerbetine büyük ilgi

    Sıcak yaz mevsiminin serinleten içeceği meyan şerbeti, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının da vazgeçilmezi oldu. Araban ilçesi Besni Caddesi’nde kebapçılık yapan Hanifi Karadeniz, yıllardan beri her Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kebapçı dükkanındaki kebap tezgahını kapatıp yerine meyan şerbeti tezgahı kurduğunu söyledi.

    Hanifi Karadeniz, Fırat nehri kıyısında doğal ortamda yetişen meyan köklerini sökerek temiz bir ortamda titizlikle kaynatarak hazırladıklarını, ilçe merkezinde uzun yıllardan beri her Ramazan ayında meyan şerbeti satışlarını yaptığını kaydetti.Almanya’da doğup büyüyen ve halen Almanya’da yaşayan, ilçeye yaz tatili için gelen 20 yaşındaki Orhan Seyhan, “Almanya’da böyle doğal içecekleri bulup içemiyoruz.

    Karadeniz’in Fırat nehri kıyısında doğal ortamda yetişen meyan köklerini titizlikle toplayıp kaynatarak elde ettiği meyan şerbetini her yıl Ramazan ayında yaz tatilimi geçirmek için ilçeye geldiğimde çocukluğumdan beri mutlaka her gün alıp, iftardan sonra büyük bir keyifle içiyorum” diye konuştu.

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