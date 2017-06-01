Mide rahatsızlığı olan orucu nasıl açmalı?



Ramazanın gelmesiyle, uzun süreli açlık ve susuzluktan kaynaklanan mide şikayetleri artış göstermeye başladı. Sindirim sistemini düzenleme özelliğine sahip olan ham bal, açlık sebebiyle artan mide asidini nötralize ederek, mideyi rahatlatıyor. Ham balın, kana hızlı bir şekilde karışması sebebiyle, orucunuzu bir bardak ılık suya katacağınız bir tatlı kaşığı bal ile açmanız öneriliyor.



Ramazan ayında, uzun süren açlık ve susuzluktan mideyi korumak için ham balı sofralardan eksik etmemek gerekiyor. Sindirim sistemini rahatlatan gıdaların başında yer alan ham bal, mide şişkinliğini önleyerek, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor.



Öte yandan ham bal, içerdiği vitamin ve minerallerle, karaciğerden toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor. Ham balın, oruç açılırken su ile karıştırılarak içilmesinin yanı sıra iftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıya alternatif olarak da tüketilmesi öneriliyor.

Mideyi Kronik Rahatsızlıklara Karşı Koruyor

Ham balın uzun süreli açlıktan kaynaklanan mide şikayetlerinin önlenmesine yardımcı olduğunu belirten Honeyci Beslenme ve Diyet Uzmanı Emine Burun Güler, “Ramazan boyunca uzun süreli açlık mide sikayetlerinin artmasına yol açıyor. Bu şikayetlere doğal çözüm olarak işlenmemiş ham balı alternatif olarak önerebiliriz.



Özellikle balın antibakteriyel, antioksidan, prebiyotik etkilerinin yara iyileşmesini hızlandırdığı, mide sorunlarına karşı kullanıldığı ve özellikle antimikrobiyel etkisinin akut ve kronik mide lezyonlarını karşı mideyi koruduğu ispatlanmıştır. Bu özelliklerden dolayı orucumuzu 1 tatlı kaşığı ham bal ile açabiliriz” ifadelerini kullandı.

Orucunuzu Ballı Su ile Açabilirsiniz

Uzun süreli açlığın midedeki asidi arttırdığını söyleyen Güler, “Boş mideye alınan ham bal, mide asidini nötralize ederek bizi rahatlatacaktır. Ayrıca hızla kana karıştığı için tokluk uyarısı da beyne daha hızla iletilecektir. Ayrıca orucumuzu açarken 1 bardak ılık suya katacağımız 1 tatlı kaşığı bal bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasını sağlayarak, ramazanda görülen kabızlığı da gidermemize yardımcı olacaktır” dedi.

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