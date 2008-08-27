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    HaberlerRamazan Haberleri Mövenpick’te fasıllı iftar
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    27.08.2008 - 15:54 |

    Mövenpick’te fasıllı iftar

    İstanbul’un ilk butik iş oteli Mövenpick Hotel Istanbul, 1 – 29 Eylül 2008 tarihleri arasında, sultanlara ve ‘11 ayın sultanı’na layık iftar sofraları sunuyor.

    Mövenpick’te fasıllı iftar

    Çeşit çeşit iftariyelikler, dumanı tüten çorbalar, Ramazan pideleri, baklava böreği, zeytinyağlı çeşitleri, saray usulü pastırmalı tavuk rulosu, güllaca sarılmış iç pilavlı kuzu tandır, zırh ile çekilmiş kebap çeşitleri, kuzu şaşlık kebabı, sütte marine edilmiş kuzu şiş, tereyağlı mantı, keşkek gibi Türk damak tadını yansıtan pek çok yemek, güllaç, ayva tatlısı, cevizli incir dolması, kabak tatlısı gibi Türk ve Osmanlı tatlıları, kızılcık ve üzüm şerbeti geleneksel Ramazan sofralarının keyfini yaşatacak. AzzuR Restaurant’da canlı fasıl müziği eşliğinde sunulacak mönünün kişi başı fiyatı 95 YTL.

    Tel: 0.212.319 29 29’dan 3811.

      Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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