Mövenpick’te fasıllı iftar

Çeşit çeşit iftariyelikler, dumanı tüten çorbalar, Ramazan pideleri, baklava böreği, zeytinyağlı çeşitleri, saray usulü pastırmalı tavuk rulosu, güllaca sarılmış iç pilavlı kuzu tandır, zırh ile çekilmiş kebap çeşitleri, kuzu şaşlık kebabı, sütte marine edilmiş kuzu şiş, tereyağlı mantı, keşkek gibi Türk damak tadını yansıtan pek çok yemek, güllaç, ayva tatlısı, cevizli incir dolması, kabak tatlısı gibi Türk ve Osmanlı tatlıları, kızılcık ve üzüm şerbeti geleneksel Ramazan sofralarının keyfini yaşatacak. AzzuR Restaurant’da canlı fasıl müziği eşliğinde sunulacak mönünün kişi başı fiyatı 95 YTL.

Tel: 0.212.319 29 29’dan 3811.