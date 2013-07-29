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    29.07.2013 - 10:20 |

    Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru

    İftar programıyla izleyenlerin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu’na ilginç bir soru yöneltildi.

    Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru

    Bir seyirci Hatipoğlu’na ‘’Kötü yola düşmüş bir kadınla evlenebilir miyim?’’ diye sordu.

    Nihat Hatipoğlu da o soruyu şöyle yanıtladı.

    "Böyle bir durumdaki bir insana yardım etmek ve onu bu çıkmazdan çıkarmak son derece sevaptır. O tövbe eder, siz de daha sonra kendisiyle nikâh kıyarsınız. Şart olmamakla beraber iddet (yaklaşık dört ay gibi bir süre) beklemenizde fayda vardır."

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