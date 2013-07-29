29.07.2013 - 10:20 |
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru
İftar programıyla izleyenlerin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu’na ilginç bir soru yöneltildi.
Bir seyirci Hatipoğlu’na ‘’Kötü yola düşmüş bir kadınla evlenebilir miyim?’’ diye sordu.
Nihat Hatipoğlu da o soruyu şöyle yanıtladı.
"Böyle bir durumdaki bir insana yardım etmek ve onu bu çıkmazdan çıkarmak son derece sevaptır. O tövbe eder, siz de daha sonra kendisiyle nikâh kıyarsınız. Şart olmamakla beraber iddet (yaklaşık dört ay gibi bir süre) beklemenizde fayda vardır."