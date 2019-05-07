07.05.2019 - 08:59 |
Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet açıkladı...
Nikotin bandı orucu bozar mı? Ramazan orucunu tutan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri, merak edilen konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır.
Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).
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