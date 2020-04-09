Öpmek orucu bozar mı? Oruçluyken eşlerinin birbirini öpmesi orucu bozar mı?

Şaban ayı geride kalırken on bir ayın sultanı Ramazan ayına adım adım yaklaşılıyor. Müslüman alemi büyük bir merakla ilk orucu bekliyorlar. Ramazan ayına yaklaşırken ise orucu bozan ve bozmayan şeyler araştırılmaya başlandı. Peki öpmek orucu bozar mı? İşte detaylar..

ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazan’da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NEDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.