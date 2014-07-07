"Öpüşmek orucu bozmaz!"

Hayrettin Karaman 12 maddelik olan "Orucu bozmayan şeyler" listesinde, "Eşini öpmek", "Kadına bakarken dokunmadan boşalmak" gibi ifadelere yer verdi. Ayrıca gıybetin de orucu bozmadığı savunulan liste, şu sırakar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.



KARAMAN'IN ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER LİSTESİ



I - Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek ve birleşmek Unutmamakla beraber istemeden, kazara boğazından içeri bir içecek veya yiyeceğin girmesi/kaçması müctehidlerin çoğuna göre orucu bozar ve yalnızca kaza gerekir, ama bazı müctehidler, „Ümmetim unutma, yanılma (hata, kaza) sebebiyle yaptıklarından bir de zorlanarak yaptıklarından sorumlu değildirler (bunların hükmü kaldırılmıştır)" mealindeki hadise dayanarak, .bunların da orucu bozmadığını ifade etmişlerdir.



2- Oruçlu iken uykuda ihtilâm olmak.



3- Kadına bakarken dokunmadan boşalmak.



4- Krem veya sürme kullanmak.



5- Eşini öpmek.



6- Gıybet etmek.



7- İstemeden kusmak.



8- Boğazına toz, un vb. kaçması.



9- Geceleyin cünüb olup yıkanmadan imsak vaktini geçirmek.



10- Dişlerinin arasında kalan ve nohut tanesi kadar olmayan bir şeyi yutmak.



II - Denizde, nehirde, banyoda ve benzeri yerlerde yıkanmak, banyo yapmak.



12- Deri altına, adaleye veya damara iğne yaptırmak.