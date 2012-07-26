Orijinal Yoga Sistemi oruca yardımcı

Orijinal Yoga Sistemi’nde uygulanan sayısız pranayama ( nefes) ve pratyahara (duyu kontrolü) teknikleri ile vücudun direncini artırmak, açlık ve susuzluğa tahammülü artırmak mümkün.



Yoga Academy’de uygulanan Orijinal Yoga Sistemi’nin, genel olarak sinir sistemine olumlu etkileri vardır. Sinir sistemi uygulanan teknikler ile rahatlar, gevşer ve gerilim atılır. Kişinin bedeni güçlenir ve tüm sistem dengelenir. Orijinal Yoga Sistemi’ni uygulayan kişiler, doğal bir şekilde rahat ve huzurlu olurlar. Sindirim fonksiyonları düzene girer ve rahatsızlıklar giderilir.



Ramazan döneminde oruç tutarak ibadetlerini icra eden kişiler, yemek isteğini bu yüce gaye için engelliyor. Doğal olarak, sinirsel ve psikolojik bir gerilim altına giriliyor ve bedende gerilim oluşuyor. Sindirim sistemi uzun süre aç kalmaya alışık olmadığı için rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde oruç bozulurken de birçok kişi sindirim rahatsızlıkları yaşıyor. Aşırı ve ani yüklenme sindirim sistemini olumsuz etkiliyor.



Orijinal Yoga Sistemi, oruç sırasında ortaya çıkan bütün bu olumsuz yan etkileri ortadan kaldırıyor. Kişi aç kalma hissini rahatlıkla yeniyor. Orijinal Yoga Sistemi ile sindirim sisteminde genel bir denge kuruluyor, açlık gideriliyor. Sinirsel gerilim atılıyor, öfke ve kızgınlık hissedilmiyor. Kişi oruç sırasında kendini daha huzurlu ve rahat hissediyor. İbadetin getirdiği içsel mutluluğun yaşanması kolaylaşıyor. Orucun açılması sırasında, açlık hissedilmediği için ani aşırı yemek yeme söz konusu olmuyor. Sindirim sistemi rahatsızlanmadan, zorlanmadan oruç tutulmasına imkan tanınıyor.



Orucun bedendeki bir diğer etkisi de tansiyonda gözlemleniyor. Oluşabilecek tansiyon dengesizlikleri, baş ağrıları ve baş dönmesi Orijinal Yoga Sistemi sayesinde gideriliyor.



Orijinal Yoga Sistemi çok kuvvetli sağaltım aracıdır. Ayrıca Orijinal Yoga Sistemi’nde uygulanan asanalar (yoga duruşu) ile sahur ve iftarda fazla yeme sebebiyle oluşabilecek fazla kilo sorununun önüne geçilir. İftardan sonra oluşabilecek şişkinlik, mide ve bağırsak sorunları önlenir.

Orijinal Yoga Sistemi’ni düzenli uygulayan kişinin konsantrasyon sorunu ortadan kalkacağından yaptığı ibadetlerden daha fazla verim alır.

Açlık ve susuzluk hissini gidermek için uygulanabilecek teknikler:



1- Uddiyana Banda

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve karın mümkün olan kadar içe çekilerek nefes verilir. Çene göğse yaklaştırılır ve nefes zorlanmadan 3-5 sn. tutulur. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes tekrar alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlarlayınız.



Tekniğin detaylı açıklamasını Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın Yoga: Pranayama – Nefes ve Enerji kontrolü kitabında bulabilirsiniz.



2- Nauli

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve ağızdan tam şekilde verilir. Nefes tutulur, çene göğse yaklaştırılır. Karın kasları sağa sola doğru hareket ettirilir. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlarlayınız.



Tekniğin detaylı açıklamasını Büyük Yoga ÜstadıAkif Manaf’ın Yoga: Çakralar – Enerji Merkezleri kitabında bulabilirsiniz.



3- Supta Pavana Muktasana

Sırt üstü uzanın, ilk önce sağ bacağı bükerek uyluğu göğse yaklaştırın. Elleri diz altında kenetleyin, sağ dizinizi burnunuza değecek şekilde çekin. 15- 30 sn kalın. Aynı duruşu sol taraftan uygulayın. 3-5 tur uygulayabilirsiniz.



Tekniğin detaylı açıklamasını Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın Yoga: Asanalar – Duruşlar kitabında bulabilirsiniz.



4- Garbhasana

Nefes verirken bacakları bükerek, uylukları göğse yakınlaştırın. Elleri kenetleyin, dizlerin altından tutun ve burnunuzu dizlerin arasına yerleştirin. 10-15 sn. kalın. 3 tur uygulayabilirsiniz.



Tekniğin detaylı açıklamasını Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın Yoga: Asanalar – Duruşlar kitabında bulabilirsiniz.



5- Şitali Pranayama

Dudaklar O biçiminde, dil kıvrılılarak dışarı çıkarılır. Dilin oluşturduğu kanaldan hava içe çekilir. Susuzluk ve açlık hissi hafifletilir. Ağız kokusu giderilir. Beden ısısı düşer ve sıcaklara dayanmak kolaylaşır.



Tekniğin detaylı açıklamasını Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın Yoga: Pranayama – Nefes ve Enerji kontrolü kitabında bulabilirsiniz.



6- Şitakari Pranayama

Dişler birarada tutulur. Dudaklarınızı aralayarak dişlerinizi gösterin. Dilinizi dişlerin arasından çıkarın ve havayı “sss” sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.



Tekniğin detaylı açıklamasını Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın Yoga: Pranayama – Nefes ve Enerji kontrolü kitabında bulabilirsiniz.



7- Sadanta Pranayama

Dişler birarada tutulur. Dudakları aralayarak dişleri gösterin. Dişlerin arasından “sss” sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.



Tekniğin detaylı açıklamasını Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın Yoga: Pranayama – Nefes ve Enerji kontrolü kitabında bulabilirsiniz.



8- Nadi Şodhana Pranayama

Sol burun deliğinden nefes alınır, sağ burun deliğinden verilir, sağ burun deliğinden alınır ve sol burun deliğinden nefesin verilmesi şeklinde uygulanır. Tekniğin genel arındırıcı ve dengeleyici etkisi vardır. Sinirler geşer ve gerginlik atılır.