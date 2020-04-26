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    HaberlerRamazan Haberleri Oruç açma duası nedir? - İftar duası nasıl edilir, iftarda hangi dualar okunur?
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    26.04.2020 - 19:26 |

    Oruç açma duası nedir? - İftar duası nasıl edilir, iftarda hangi dualar okunur?

    İftar duası nedir, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı boyunca yüz binlerce müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Peki İftar'da hangi dualar okunacak. Gün boyu tutulan orucun ardından oruç hangi dualar ile açılacak?

    Oruç açma duası nedir? - İftar duası nasıl edilir, iftarda hangi dualar okunur?

    Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan müslümanlar iftar vaktinde hangi dualar okunacak sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki İftar'da hangi dualar okunur, oruç açmadan önce nasıl dua edilir? İşte iftar duası...

    İFTAR DUASI

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İFTAR DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    YEMEK DUASI

    "Bismillâhirrahmânirrahîm
    Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

    YEMEK DUASI ANLAMI

    "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

    YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

    Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

    Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

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