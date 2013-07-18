Oruç tutacak diyabet hastaları bol su içmeli

Ramazan ayında öğün sayısının ikiye düşürülmesi ve sıvı tüketiminin azaltılması gibi nedenlerden dolayı birçok kişinin çeşitli sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürcan Kısakol, oruç tutarken sağlık problemi yaşanmaması için Ramazan’a özel tavsiyelerde bulundu. Tüm gün aç kalan kişilerin iftarda 3-4 çeşit yemeği bir arada ve hızlı bir şekilde tüketerek boş mideye bir anda yüklenmelerinin midede ağırlık, bulantı, gaz, yanma ve kabızlık gibi sorunlara neden olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Kısakol, “Bu problemleri önlemek için iftar, su veya hurma ile açıldıktan sonra yağ oranı az olan iftariyelikler ve 1 kase çorba ile birkaç dilim kepekli veya tam tahıllı ekmek tüketilmelidir. Yarım veya bir saat ara verildikten sonra akşam yemeğine geçilmelidir. Bu öğün için ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş et, tavuk veya balık yemekleri ile zeytinyağlı sebze yemekleri veya etli sebze yemekleri ve yanında salata, yoğurt ve birkaç dilim ekmekten oluşan menüler idealdir. Ekmek yerine makarna veya pilav gibi yiyecekler de tüketilebilir. Ancak ağır hamur işleri, kızartma ve kavurmalar, tatlılar gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. İftar ile sahur arasındaki zamanda bol bol sıvı tüketilmelidir” dedi.



Diyabet hastalarına öneriler



Doktor ve diyetisyen yardımıyla günlük kalori miktarı ayarlanmış ve Ramazan ayına göre güncellenmiş bir beslenme programıyla bazı diyabet hastalarının da oruç tutabileceğini ifade eden Doç. Dr. Kısakol, “Gün içerisindeki öğün sayısı en az üçe çıkarılmalıdır. Sahur ve iftarda iki ‘ana’ öğün, iftardan sonra 1-1,5 saat arayla bir veya iki kez ‘ara’ öğünler yenmelidir. İlaçların programı iftar ve sahurda alınacak şekilde hekiminizle birlikte yapılmalıdır. Uzun süre susuz kalınca böbrek fonksiyonları bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Diyabet hastalığının en çok hasar verdiği organlardan birisi olan böbrekleri korumak için iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içilmelidir. Yiyecek seçiminde; ekmek, pide, hamur işi yiyecekler, pirinç pilavı, makarna, patates ile şekerli yiyecekler gibi kan şekerini yükseltme potansiyeli yüksek basit karbonhidratlar kısıtlanmalıdır. Süt, peynir, yoğurt, yumurta, zeytin, sebze, kepekli ekmek veya ızgara tavuk gibi ‘proteinden zengin’ besinler ve domates, salatalık ve meyve çeşitlerinin bulunduğu ‘kahvaltı tarzı’ beslenme tercih edilmelidir. Mutlaka çorba, sebze ve zeytinyağlı yemekler tüketilmelidir. Birden fazla yemek çok hızlı yenmemelidir. Çünkü gıda miktarının fazlalığına ve fazla hava yutulmasına bağlı olarak mide ve onikiparmak bağırsağı fazla genişler ve kan şekeri hızla yükselir. Kan şekerini düşürmek için insülin hormonu seviyesi hızlı bir şekilde yükselir ve kan şekerini hızlı bir şekilde düşürür. Bu duruma bağlı olarak yemeği takiben halsizlik, uyuma isteği, baş dönmesi, terleme gibi şikayetler oluşabilir” diye konuştu.