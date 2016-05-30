30.05.2016 - 16:51 |
Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun!
Her ne kadar kalori yaktıran sporlar yılın geri kalan zamanlarında tercih ettiğimiz etkinlikler olsa da ramazan ayı boyunca oruç tutarken bu sporlar fazla enerji yaktırıp halsiz bırakacaktır. Ramazan ayı boyunca kaçınmamız gereken, enerji yaktıran birkaç spor...
Ramazan ayı boyunca gün içinde yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerek. Böylece fazla enerji harcamaktan kaynaklanan halsizliklerin önüne geçilmiş olunur.
Ramazan ayı boyunca kaçılması gerekilen sporlar
Uzun süren koşular, atletizm
Dalgıçlık
Tenis
Paraşütle atlama
Kaya tırmanışı
Dağcılık
Hentbol
Ayrıca iftardan hemen sonra yüksek tempoda koşmak ve sauna, buhar banyosuna girmek de sakınılması gerekilen aktivitelerdir.