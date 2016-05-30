Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun!

Ramazan ayı boyunca gün içinde yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerek. Böylece fazla enerji harcamaktan kaynaklanan halsizliklerin önüne geçilmiş olunur.

Ramazan ayı boyunca kaçılması gerekilen sporlar

Uzun süren koşular, atletizm

Dalgıçlık

Tenis

Paraşütle atlama

Kaya tırmanışı

Dağcılık

Hentbol

Ayrıca iftardan hemen sonra yüksek tempoda koşmak ve sauna, buhar banyosuna girmek de sakınılması gerekilen aktivitelerdir.