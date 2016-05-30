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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun!
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    30.05.2016 - 16:51 |

    Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun!

    Her ne kadar kalori yaktıran sporlar yılın geri kalan zamanlarında tercih ettiğimiz etkinlikler olsa da ramazan ayı boyunca oruç tutarken bu sporlar fazla enerji yaktırıp halsiz bırakacaktır. Ramazan ayı boyunca kaçınmamız gereken, enerji yaktıran birkaç spor...

    Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun!

    Ramazan ayı boyunca gün içinde yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerek. Böylece fazla enerji harcamaktan kaynaklanan halsizliklerin önüne geçilmiş olunur.

    Ramazan ayı boyunca kaçılması gerekilen sporlar

    Uzun süren koşular, atletizm

    Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun

    Dalgıçlık

    Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun

    Tenis

    Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun

    Paraşütle atlama

    Oruç tutarken bu sporlardan uzak durun

    Kaya tırmanışı

    Dağcılık

    Hentbol

    Ayrıca iftardan hemen sonra yüksek tempoda koşmak ve sauna, buhar banyosuna girmek de sakınılması gerekilen aktivitelerdir.

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