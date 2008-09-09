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    09.09.2008 - 10:16 |

    Oruç tutmaya engel hastalıklar

    Uzmanlar, kalp, böbrek, şeker ve karaciğer hastalarını oruç tutma konusunda uyarıyor.

    Oruç tutmaya engel hastalıklar

    Uzmanlar, Ramazan ayında oruç tutmaya niyetlenen kalp, böbrek, şeker, karaciğer ve rahatsızlıkları devam eden mide hastalarının tedavilerini aksatacak olmaları nedeniyle oruç tutmalarının sakıncalı olduğunu söyledi.

    Ramazan'ın bu sene aşırı sıcaklara rastladığını hatırlatan Uzmanlar, bu durumun mide hastalarını daha olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Mide problemleriyle sık karşılaşabilirler. Mide kanaması, ülserlerinin artması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için Ramazan başlamadan kontrol olmalarında fayda var. Bunun dışında genel olarak bol sıvı tüketilmesi gerekiyor.

    Özellikle iftardan sahura kadar geçen süre içerisinde. İftarda yağlı yemekleri fazla miktarda yememelerini öneriyoruz. Oruçlarını açtıktan sonra, bir müddet dinlenip, yemeğe yavaş yavaş devam etmelerini öneriyoruz. Yemekleri daha çok sıvı nitelikle gıdalardan tercih etmelerini, kızartmalardan, yağlardan uzak durmalarını istiyoruz" dedi.

    Ülser kanaması geçirmiş olan hastaların eğer şikayetleri devam ediyorsa kontrolden geçmeleri gerektiğini belirten Uzmanlar, ülseri tamamen iyileşmeyen hastalara ise oruç tutmalarını tavsiye etmediklerini söyledi. Bu dönemde ağrı kesici kullanımının sık olduğu bilgisini veren Uzmanlar, hastalardan ağrı kesici kullanmamalarını istedi.

    Oruç tutacak yaşlı hastaları da aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde dikkatli olmaları konusunda uyaran Uzmanlar, "Çok yaşlı hastalarımızın genel durumları iyi olsa bile yandaş hastalıkları ve havaların çok sıcak olması nedeniyle kalp krizi riskiyle karşılaşmamaları için onlara da oruç tutmalarını çok tavsiye etmiyoruz" diye konuştu

    Karaciğer hastalarının sıvı ve tuz alımına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Uzmanlar, şunları söyledi: "Karaciğer hastaları bizim için çok önem arz ediyor bu dönem içerisinde. Bu hastalarımızın da sıvı alımına ve tuz tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Çok aşırı tuz alırlarsa ödem çok oluyor. Bu nedenle gün içerisinde rahatsızlıkları daha da artabilir. Tuz alımını kısıtlamalarında büyük fayda görüyorum."

    Oruç tutan hastaların yemeği sahura kadar yaymaları gerektiğini ifade eden Uzmanlar, "Yatmadan önce de ağır yemek yememelerini öneriyoruz. Yedikten sonra en az 1-2 saat dinlenmelerini, daha sonra yatmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle kalp ve şeker hastalarının bu dönemde diyetlerine daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Tuzsuz yemek yemeleri gerekiyor" diye konuştu.

    Ramazan'da sindirimi zor gıdalardan mutlaka uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Uzmanlar, çorba, meyve türü gıdalara yönelmek gerektiğini kaydetti. Özellikle yağlı, hamur işi gıdalardan, kızartma çeşitlerinden kaçınılması gerektiğini ifade eden Uzmanlar, "Türk mutfağı çok zengin, yemeklerimiz, tatlılarımız çok güzel ama bunları biz hastalarımıza çok tavsiye etmiyoruz ya da nefislerini köreltecek şekilde alıp idare etmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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