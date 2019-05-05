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    HaberlerRamazan Haberleri Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?
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    05.05.2019 - 15:06 |

    Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?

    Bu gece Ramazan ayı başlıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan oruçla ilgili sorular ise yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinde yer verdiği sorulardan biri ise ' Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?

    Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?

    Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

    Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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