Oruçlulara şok uyarısı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Murat Baş, oruç tutanlara sıvı tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Baş, yaptığı açıklamada toplumda önemli bir yeri olan Ramazan'ın beslenme alışkanlıklarını da değiştirdiğini vurgulayarak, "Bir yaşam şekli olarak uygulanması gereken yeterli ve dengeli beslenme konuları bu dönemde her zamankinden daha önemli bir yere sahip. Sonlarına yaklaştığımız Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmeye devam edilmesi için sahur ve iftar sofralarında beslenmeye daha çok dikkat edilmeli" diye konuştu.



Baş, Ramazan’da iftar ve sahur öğünlerinde hem hafif hem de sağlıklı beslenmek için çorbanın atlanmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:"Sahur öğünü için ekmek, peynir, zeytin, çorba, meyve, yoğurt, gözleme, börek çeşitleri, krep, zeytinyağlı sebze yemekleri ve yoğurt gibi besinleri öneriyor. Sahurda özellikle kızartmalardan, hamur işlerinden, aşırı yağlı yemeklerden ve ağır tatlılardan uzak durulması gerekiyor. Bu tür besinlerin hazmı zor oluyor."



Yaz mevsimine denk gelen Ramazan’da gün içinde su kaybı fazla olacağından, yemek pişirmeye fazla zaman ayırmanın daha da zorlaştığını ve su kaybının arttırdığının belirten Baş, "İftar sofralarının zenginliği ve psikolojik açlığın etkisiyle bir anda hızlı yemek yeme hazımsızlık ve gaz şikayetlerine neden olacaktır. Sahur sonrası uzun açlık döneminden sonra, günün ilk öğünü olan iftar vaktinde, ilk yemek çorba olmalıdır. Çorba içildikten sonra 30 dakika kadar ara vermek en ideal olanıdır. Ancak genellikle bunu başarmak birçok insan için zordur. Bu nedenle çorbanın ardından ara verilemiyorsa, yemeği yavaş yavaş yemek ve besinleri iyice çiğnemek önem kazanacaktır. Her gün farklı bir çorba pişirerek hem sağlıklı bir başlangıç yapılabilir, hem de besin ögesi dengesi sağlanabilir. Bunun için hazır çorbalar da bir seçenek olarak kullanılabilir, çünkü birçok farklı çeşide ulaşmak mümkündür. Açlık sonrasında, midenin uzun süre boş kalması ve ardından bir anda çok yiyecek tüketilmesi sonucu mide ve kalp sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle iftarda yavaş ve az yemek yeme yerinde olacaktır. Eğer oruç ev dışında açılacaksa, peynirli bir sandviç veya tost yanına ayran ve meyve suyu tüketilebilir" dedi.



Prof. Dr. Baş, Ramazan’da su kaybının çok tehlikeli olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:"Vücut 12-14 saat gibi uzun bir süre susuz kalacağından iftar ve sahur arasında 2,5 litre kadar sıvı içilmesi gerekiyor. Özellikle ağır işlerde çalışan kişilerin, terle birlikte aşırı su ve elektrolit kaybettikleri için şoka girme tehlikesiyle karşı karşıya."