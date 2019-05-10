10.05.2019 - 18:48 |
Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?
Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri de, 'Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?' sorusu oldu. Vatandaşlar arasında merak konusu olan bazı sorular ve cevapları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. İşte ramazan ayı ve oruçla ilgili merakla araştırılan sorulardan biri ve cevabı...
Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?
Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.
Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
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