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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı?
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    30.05.2017 - 09:49 |

    Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı?

    Diş sorunları çekenler tedavi yaptırmak için sahuru beklemek zorunda değiller

    Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı?

    Diş Hekimi Pertev Kökdemir; “Tedavi sırasında kullanılan anestezi malzemesinin herhangi bir besleyici özelliği olmadığından dolgu ve kanal işlemleri bile yapılabilir. Ancak kişiler daha çok iftar sonrasında gelip tedavilerini yaptırıyor” diyor.


    Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan ayında diş tedavisi yapılabileceğini belirterek detaylarını anlattı…
    Ramazanda diş tedavisi yapılabilir mi?

    Protez olarak isimlendirilen damak yenileme işlemi oruç bozmaz. Diş tedavisi sırasında kullanılan anestezi malzemesi, herhangi bir besleyici özelliği bulunmadığından, dolgu ve kanal işlemleri bile yapılabilir. Ancak kişiler daha çok iftar sonrasında gelip tedavilerini devam ettirmeyi tercih ediyor.

    AĞRI RAHATSIZ EDER

    Aniden oluşan diş ağrısında oruç bozulur mu?
    Ani diş ağrısında ilk olarak antibiyotik öneriyoruz. Ağrının dinmesi veya hafiflemesi için su ile birlikte ağrı kesici içildiğinde oruç bozulur. Ağrı kesici içmeden akşama kadar sabredilmeye çalışılırsa oruç bozulmaz. Ancak bu ağrı, iş yerinde olan, çalışan kişiyi ciddi derecede rahatsız eder.

    ANESTEZİ BESİN MADDESİ DEĞİLDİR

    Oruçluyken diş temizleme işlemi yapılabilir mi?
    Diş temizliği orucu bozmaz. Temizleme işlemi sırasında kişi ağzını temizlemek için kullandığı suyu yutmadıkça sorun yaşanmaz. Bunun yanı sıra protez ve diş beyazlatma işlemi de yapılabilir. Kanal ve dolgu işlemlerinde kullanılan anestezi de, besin maddesi olmadan yapılan birçok işlem de orucu etkilemez.

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