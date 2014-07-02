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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Oruçluyken dişiniz ağrırsa ne yapmalısınız?
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    02.07.2014 - 11:38 |

    Oruçluyken dişiniz ağrırsa ne yapmalısınız?

    Ramazan ayında oruçlu iken yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi de diş ağrısı çekmektir.

    Oruçluyken dişiniz ağrırsa ne yapmalısınız?

    Oruç sebebiyle ilaç alınamadığı için ağrı için de iftar bekleniyor. Ancak uzmanlar oruçlu kişinin sonrasında hekime gitmek şartıyla geçici olarak ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulayarak ağrıyı hafifletebileceğini söylüyor.

    Geçici çözümlerle diş tedavilerinin ertelenmemesi gerektiğini aktaran diş hekimi Selçuk Özbölük, “Oruçluysanız ve dişiniz ağrıyorsa ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması geçici olarak ağrıyı hafifletir.” önerisinde bulundu. Özbölük, ağrıyı hafifletmede uygulanabilecek doğal çözümleri şu şekilde sıraladı: “İlk olarak diş fırçalamayı deneyin. Fırçalama çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.”

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