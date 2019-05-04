Oruçluyken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı olur mu?

Uzun senelerdir Ramazan ayı yaza ya da sıcak aylara denk geliyor. Öyle olunca da oruçlu geçen süre uzuyor. Bollukve bereket ayı Ramazan'da günlerini oruç tutarak geçiren Müslümanlar ise gündüz saatlerinde uyumanın oruca bir zararı olup olmadığını merak ediyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun o soruya verdiği cevap...

ORUÇLUYKEN UYUMANIN ORUCA ZARARI VAR MIDIR?

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.