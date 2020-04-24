Oruçluyken insülin kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İnsülin orucu bozar mı sorusunu yanıtladı

Mübarek Ramazan ayı içerisinde vatandaşların en fazla merak ettiği konu başlıkları arasında yer alan İnsülün orucu bozar mı sorusu arama motoru üzerinden araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Oruç ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar yaşantılarındaki kişisel deneyimler nedeniyle araştırmalarını bireysel olarak yapabiliyor. Bu kapsamda insülin orucu bozar mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki insülün orucu bozar mı?

İNSÜLİN ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.