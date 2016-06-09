Orucu bozmadan baş ağrısı nasıl geçer?

Oruç tutmak çeşitli ağrılara neden olabiliyor. Bunların başında kan basıncı oynamalarına veya ani kan şekeri düşmesine bağlı olarak oluşan baş ağrısı geliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Kişide ataklar şeklinde gelen bir ağrı varsa ancak atak sıklığı ayda 1-2’den fazla değilse ve ilaç dışı yöntemlerle de ataklarını geçirebiliyorsa, sahur ve iftar öğünlerini düzgün takip etmek kaydıyla bu kişiler oruç tutabilirler. Ancak migren gibi kronik ağrısı olan kişilerde de oruç tutmak bu ağrıyı tetikleyebilir” diye konuşuyor ve migren hastalarının oruç tutması ile ilgili bilgi veriyorlar.

İlaç saatlerinizi Ramazan’a göre düzenleyin

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Prof. Dr. Ayşen Yücel migren benzeri ağrısı olan hastaların bazılarının koruyucu tedaviyi sürdürmek kaydıyla oruç tutabileceklerini belirterek “Örneğin; ayda 2-3 migren atağı olan bir hasta, atak gelmesin diye koruyucu tedavi alıyorsa, ilaç alım saatini Ramazan’a göre düzenleyip, kriz sayısı da az olduğu için orucunu sürdürebilir. Migren hastaları oruç konusunda özellikle dikkat etmeli çünkü açlık, yüzde 100 migren ataklarını tetikleyen bir durum. Sık atağı olanlar ve çok şiddetli atak geçiren hastalar atağın geleceğini hissederler ve önceden ilaçlarını alırlar. Ancak oruç sırasında ilacı alamayacakları için bu kişilerin çok şiddetli atak geçirme olasılığı vardır. Bu durum, kişiden kişiye farklılık gösterdiği için mutlaka kişi kendini test etmelidir. Şiddetli ağrıyla karşılaşan kişiler, ağrıyı ciddiye alıp oruç tutmakta ısrarlı davranmamalılar. Çünkü oruç, ağrılı hastalarda dengeyi çok ciddi bozabilir” diyor.

Nefes ve gevşeme egzersizleri yapın

Uyku düzenin bozulsa bile yeterli saat uyuyabilecek, ilaçlarını düzenli ve oruca uygun bir şekilde kullanabilecek olan kişilerin oruçlarını tutabileceğini belirterek bu kişilerin de Ramazan boyunca hafif ve orta şiddette baş ağrısı yaşayabileceklerini aktaran Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Hafif ve orta şiddette bir ağrıysa kişi nefes ya da gevşeme egzersizleriyle bu ağrıyı geçirebilir” diyor ve egzersizler hakkında bilgi veriyorlar:

“Ağrıyı azaltma üzerine yapılan egzersizler ağrı kontrolünde çok yararlı olur. Bu sebeple ağrılar için nefes ve gevşeme egzersizleri yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri tıpkı doğum sancıları sırasında uygulandığı gibi yapılabilir. Ağrıyı kendi kendinize kontrol etmeye çalışırken bir yandan da vücudun iyi oksijen almasını sağlayarak, dokulara daha fazla oksijen gönderirsiniz” diye konuşan hekimler, gevşeme ve dikkat dağıtma egzersizlerinin de faydalı olacağını belirterek şöyle devam ediyorlar:

“Kişinin kendi kendine kaslarını gevşettiği egzersizler de çok yararlıdır. Bu egzersizlerin sessiz, sakin bir ortamda, mümkünse sevilen bir müzik eşliğinde yapılması çok faydalı olur. Dikkati dağıtma egzersizleri için; başka bir şeyle uğraşabilir, müzik dinleyebilir veya sizi rahatlayan herhangi bir şeyle ilgilenebilirsiniz. İmkânınız varsa, loş ve sessiz bir ortamda uzanabilirsiniz. Temiz havaya çıkabilirsiniz. Ayrıca migren ağrısı sırasında başınızı bir eşarp veya tülbentle sıkmak, başınızın üzerine buz veya soğuk uygulamak, atağı geçirmede oldukça yardımcı bir uygulama olacaktır.”