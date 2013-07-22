Orucu diyet olarak görmeyin

Uzman Diyetisyen Derya Zünbülcan, Ramazan ayında kilo almamak için uyarılarda bulundu. Oruç tutmanın bir zayıflama biçimi değil ibadet olduğunu söyleyen Zünbülcan, şöyle konuştu: "Oruç tutmak zayıflama aracı olarak kullanılmamalı. Çünkü; oruç ruhen ve bedenen beslenme ayı bizim için.

Oruç zayıflama aracı olarak kullanıldığında, kaslarda kayıplara neden olabiliyor. Kas kaybı aynı zamanda bizim için daha sonraki dönemde kilo vermeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle oruç bir zayıflama aracı değil bir ibadet biçimidir. Ramazan’da asıl olan kilo vermek değil, sabit kilomuzu korumalıyız. Dolayısıyla oruç tutmak ibadete yönelmek biraz düşünmek, sağlığı kazanma yöntemi olarak tercih edilmelidir.” Oruç tutmanın sağlık için bir avantaj olduğunu anlatan Zünbülcan, şunları söyledi: “Oruç tutmak sağlığı kazanmak için kesinlikle bir avantaj. Oruç tutmakla birlikte sıhhat kazanabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. İftar ve sahurda ve ara öğünlerde uygun beslenme programıyla birlikte, sofranıza davet ettiğiniz besinler uygun seçilmelidir.”